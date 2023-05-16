İnegöl Belediyesi’nin Müftülük, İlçe Tarım, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği kurban kesim elemanı kursu için kayıtlar yarın başlıyor.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalırken, İnegöl Belediyesi paydaş kurumlar; İnegöl Müftülüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Kursu düzenliyor.

Kurban ibadetini yerine getirirken hem dini kurallara uygun hem de sağlık açısından önem arz eden konulara tam hakim olacak şekilde vatandaşların kurban kesmesi adına yapılan kursta, büyük ve küçükbaş hayvan kesimi tüm ayrıntılarıyla teorik ve pratik eğitimlerle öğretilecek.

KURS 5-16 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Kurban kesim kursu için kayıtların 17 Mayıs Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlayacağı kurs, 05-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kursa kayıt ve ayrıntılı bilgi ise İnegöl Halk Eğitim Merkezinden alınabilecek. Kurslar teorik eğitimlerle başladıktan sonra kursiyerlere kurban kesimi pratik eğitimlerde de gösterilecek.

Öte yandan, kurban kesimi ile ilgili vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken bir eksikliğe sebebiyet verilmemesi adına toplu kesim yerlerinde kurban kesim elemanı kursu sertifikası olup olmadığına da dikkat etmeleri istendi.