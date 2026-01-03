Bugün İnegöl'de yaşanan şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar devrildi. Son olarak Esentepe mahallesi ile Fatih Mahallesi'nde bulunan iki ayrı sitede çatılar uçtu. Esentepe mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan Kültür Sitesindeki apartmanın çatısı yan tarafındaki Köykent sitesine uçtu. Yaklaşık 50 metre uçan çatı site bahçesindeki araçlara zarar verirken, çatı sitenin duvarında asılı kaldı. Çatı uçması elektrik kesintisine neden olurken, olay anında dışarıda kimsenin olmaması faciayı önledi.



Çatıdan uçan kiremitler ise, site bahçesindeki araçlara ve sitedeki evlere zarar verdi.



Yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Murat Yeşilkaya, "Şiddetli lodosla başlayan gürültüyü duyduk, gürültüden sonra dışarı baktığımızda yandaki sitemizin çatısının uçtuğunu gördük. Bir anlık elektrik kesildi, daha sonra tekrar geldi. Bir kısmında şu anda elektrik var, bir kısmında yok. Bahçemizde birkaç araç hasar aldı ufak çaplı da olsa ama mal kaybı can kaybı yok elhamdülillah, şükür bununla geçmiş olsun" dedi.

İkinci olay ise Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sitedeki bir bloğun çatısı, sitenin bahçesine uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.