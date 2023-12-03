Lodos nedeniyle Atatürk Bulvarı ile Hastane Caddesinin kesiştiği köşede yer alan tarihi çınar ağaçları devrildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan eski Sedir Kafenin bulunduğu alanda çınar ağacı lodos nedeniyle bir anda devrildi. Kökünde koparak devrilen ağaç, 15 metre yanındaki çınar ağacının üzerine devrildi. Üzerine devrilen ağacın ağırlığına dayanamayan diğer ağaçta kökünden koparak kaldırımın üzerine devrildi. Şans eseri kimse yaralanmazken, yol trafiğe kapatıldı. Devrilen çınar ağaçları belediye ekipleri tarafından kesilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.