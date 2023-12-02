Evet yanlış duymadınız bazı insanlar rüya görmez ve bu bilimsel açıdan bir sağlık sorunu göstergesidir. Ama aslında bu doğru değil. Herkes rüya görür asıl mesele uyandığımız da o rüyayı hatırlamamaktır. Diyelim ki bir aydır uyanıyorsunuz ve hiç rüya görmediğinizi fark ettiniz bu demek değildir ki artık rüya göremiyorum. Aksine gece arada da olsa rüya görüyorsunuz ama sabah uyandığınız da bunu hatırlamadığınız için görmediğinizi sanıyorsunuz.

Rüya Görememek

Peki rüyalarımı neden hatırlamıyorum? Bunun en temel sebeplerinden biri yetersiz REM uykusu. Rüyaların çoğu, hızlı göz hareketi olarak bilinen REM uykusu esnasında gerçekleşir. Belli başlı ilaçlar REM uykusuna baskı yapabilir. Aynı şekilde alkol gibi kötü alışkanlıklar da etkisi geçene kadar REM uykusuna baskın bir etki gösterebilir. Eğer REM uykusu meydana gelmezse veya REM uykusundan bir anda uykunun diğer kısımlarına geçilirse, bilinciniz geri gelmeden önce rüyalarınızı unutabilirsiniz.

Peki bunu nasıl atlatabilirim? Uyku kalitenizi arttırın. Uyku kalitesi, REM uykusuna ulaşma yeteneğini etkiler. Bu sebeple eğer ki uyku kaliteniz kötüyse rüya görme olasılığınız azalabilir. Doktorlar uyku kaliteniz için uyumadan önce ve uyandıktan sonra ilk iş ekrana bakmamanızı ve uyuma saatine yakın alkol türü şeyler kullanmamanızı öneriyor.