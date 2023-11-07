Akhisar mahallesinde düzenlenen asker eğlencesinde 3 şahıs, oyun oynarken tabancalarla havaya ateş ettiler. Vatandaşların olduğu alanda havaya rast gele ateş eden şahıslar tepki topladılar.

JANDARMA YAKALADI

Olayın ardından harekete geçen Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, magandaları tespit etti. Ekipler, magandalar Emir Ö.(21), Alperen U.(21) ve Mehmet K.(22)'yı suç aleti kurusıkı tabancalarıyla yakaladılar. Polis sorumluluk bölgesinde yaşanan olay nedeniyle Jandarma ekipleri, şahısları polis ekiplerine teslim ettiler.

İbrahim Uslu