Cuma Mahallesi Hastane Meydanı sokak üzerinde bulunan metruk binalar vatandaşı tedirgin ediyor. Sokak üzerinde bulunan bir metruk bina hakkında yıkım kararı alınmasına rağmen gerekli yıkımın gerçekleşmemesine vatandaşlar tepki gösteriyor. Binanın iddiaya göre uyuşturucu bağımlıları tarafından mesken haline geldiğini söyleyen vatandaşlar, herhangi bir yangın olduğunda ise metruk bina nedeniyle mahallenin büyük bir tehlike altında olduğunu belirttiler. Konuyla ilgili yetkililere haber veren vatandaşlar, sokak üzerinde bulunan başka bir metruk binanın yıkım kararının beklendiğini ifade ettiler.

Vatandaşlar yıkım kararı alınan binanın bir an önce yıkılarak güvenliğinin sağlanmasını istiyor.