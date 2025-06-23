İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İnegöl İcra Dairesi tarafından Orhaniye Mahallesi Bade Park Sitesinde bulunan 130 m2’lik daire 4 milyon 525 bin TL, Akhisar Mahallesi Aktepe Sokakta bulunan 114,90 m2’Lik daire 4 milyon 466 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İnegöl (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış memurluğu tarafından ise, İnegöl ilçesi, Esen mahallesinde bulunan 5.093,11 m2’lik "Tarım Alanı" 1 milyon 500 bin TL, İnegöl ilçesi, Esen mahallesinde bulunan 4.067,17 m2’lik "Tarım Alanı" 3 milyon TL, Mahmudiye mahallesinde bulunan 104 m2’lik daire 1 milyon 400 bin TL, İnegöl ilçesi, Esen mahallesinde bulunan 10.869,28 m2’lik Tarım Alanı 7 milyon 750 bin TL, İnegöl ilçesi, Esen mahallesinde bulunan 4.265,57 m2’lik "Tarım Alanı" 3 milyon 275 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Kaynak: ilan.gov.tr