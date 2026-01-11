İnegöl’de esnaf odalarında kongre süreçleri başladı. 11 Esnaf odasında seçimler Ocak ve Şubat aylarında sırayla yapılmaya devam ediyor. 11 Ocak Pazar günü yapılan İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası seçimlerinde Mevcut Başkan Özcan Ayhan, Yasin Altuntepe ile Ziya Çalışkan yarıştı.

Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz'ın divan başkanlığında genel kurul Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Genel kurula katılan misafirlere söz verildi.

İnegöl Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, yeni yönetime başarılar diledi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ "Tabi İnegöl ekonomisinin mihenk taşı. İnegöl ticaretinin ve sanayisinin bugünlere gelmesindeki en büyük katkıyı sağlayan sektördür. Bugün İnegöl ekonomisinin yüzde 50'sini karşılayan, ihracatının yüzde 50'sini karşılayan, şehrimizi hem iç piyasada hem de yurt dışında hem ticaret anlamında tanıtan hem de kültürel ve sosyal anlamda tanıtan bir sektörden meslekten bahsediyoruz. Tabi bu bağlamda bu sektörün ve mesleğin İnegöl'de kurulmasında, büyümesinde, ihracatının gelişmesinde ve bu noktaya gelmesinde emeği olan birçok büyüğümüz var. Ben öncelikle rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve bu sektöre hizmet etmeye devam edenlere de sağlık sıhhat diliyorum. Arkadaşlar sektörün içindeyiz ve bu sektörle birlikte aslında biz şehrimizi temsil ediyoruz. Biz yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğumuz tüm programlarda mobilya sektörü özelinde şehrimizi tanıtmaya devam ediyoruz ve mobilya sektörünü anlattığımızda Allah'a çok şükür İnegöl İle ilgili her türlü bilgiye sahip oluyor karşıdaki muhataplarımız. Geçen bir toplantıda şunu da söyledim; Yani şöyle bir durum itibariyle emek yoğun sektörler ekonomik sıkıntıyla alakalı daha ciddi etkileniyorlar. Bizim sektörümüzde emek yoğun bir sektör. Diğer taraftan tekstil ve diğer sektörlerde. Eğer mobilya sektörü emek yoğun sektör olarak değerlendirilip katma değeri düşük görülüyorsa bu bizim şehrimiz için çok ciddi problemdir." dedi.

Belediye Başkan vekili Fevzi Dülger "Bugün inşallah İnegöl için önemli bir gün. Çünkü İnegöl dediğiniz zaman İnegöl dışında akla gelen mobilya. Bugünde inşallah İnegöl'de Marangozlar ve Mobilyacılar odamızın değerli başkanını seçeceğiz. Seçeceğiz diyorum ama 3 tane adayımız var. 3'üde birbirinden değerli. Rabbim hayırlısını nasip etsin diyorum. Sonuçta bu seçimin kaybedeni yok kazananı İnegöl mobilyası diyorum. Ben de ucundan köşesinden birazcık mobilyacılık var, yaptık. Çok güzel bir mesleğiniz var. Soy ismimin Dülger olması da buradan geliyor onu da söyleyeyim. Çok güzel mobilyalar üretiyoruz. Bunun sayesinde bütün dünya İnegöl'ü bizleri tanıyor. İnşallah bu sıkıntılı bir süreçten geçiyor az önce Yavuz başkanımın ifade ettiği emek yoğun mesleklerde ciddi bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı da Allah nasip ederse en kısa zamanda atlatıp yine ihracatta rekorlar kırmaya devam edeceğiz diyorum. Bugüne kadar bu odaya hizmet etmiş her kim varsa hepsinden Allah razı olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Kongrede başkan adaylarına söz verildi.

İlk olarak konuşan aday Ziya Çalışkan, "Geriye baktığımızda sorunların dağ gibi büyüdüğünü görüyorum. Hiç bir zaman pes eden biri olmadım. Ne değişti? Vaad edilen hangi proje hayata geçti. Tabela derneğinden öteye geçemedi. Bun ne zaman dur diyeceğiz? En aktif oda olmayı vaad ediyorum. Kazanırsak fuar merkezini İnegöl'e kazandıracağız. Ortak akıl masası kuracağız. Ucuz hammadde seferberliği başlatacağız." dedi.

Yasin Altuntepe "Rahmetli koltuk ustası Bayram Altuntepe'nin oğluyum. Bu mesleğin çıraklığını yaptım, tozunu yuttum. Emeğini bilirim, dertlerini de, çözüm yollarını da bilirim. Yaklaşık 3 ay önce çıkmış olduğumuz bu yolda kapı kapı dolaştık, üyelerimizi ziyaret ettik. Çaylarınızı içtik, yemeklerinizi yedik. Sohbet ettik, dertleştik ve en önemlisi hedeflerimizi sizlerle paylaştık. Şimdi derbi zamanı, şimdi sizlerin zamanı. Bugün siz değerli üyelerimizin oylarına talibiz. Bu genel kurulun önce sizlere sonra İnegöl'e sonra da mobilya sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Özcan Ayhan ise "Ben 63 yaşında girdim. Doğum tarihim 1963. Tam 10 yaşından beri sanayideyim. Tek işim var; mobilya. Siyasetle hiçbir zaman uğraşmadım. Hİçbir siyasi partiye üye değilim. Belki bir siyasi gibi çok iyi konuşamayabilirim. Ama Türkiye'nin en çalışkan odasının başkanıyım. Bizim yaptıklarımızı yapan Türkiye'de bir oda başkanı olsa heykelini dikerler arkadaşlar. O kadar iddialı söylüyorum. Ben şimdi size ufak tefek yalnızca başlıklar anlatacağım. Çünkü o 5 dakikalık zaman yetmez. Arkadaşlar zamlar için imza topladık 2017-2018, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Tandoğan caddesinin girişinde köprünün orada pankart astık, pankartla birlikte protesto gösterisi yaptık. İki ay Starwood zamlarını durdurdu. Başkan kim olursa olsun. Başkan tek başına tektir. Siz bizim arkamızda olursanız birlik olursak başkana destek verirseniz bir şeyler yapılır. Türkiye'de 3 bin tane esnaf odası var arkadaşlar. 148 tane bizim gibi marangoz mobilyacılar odası var. Tek bizde olan yetki var. İhracat onay yetkisi. 8.5 yıl uğraştım arkadaşlar bunu almak için.Torba yasadan cıktı. Bu kolay değil. İmkansız denen bir şeyi aldık. Mobilya tarih kitabını yazdık. Şu an üniversitelerde okullarda kullanıyorlar. Çok güzel geleceğimizi yazdık. Türkiye'nin en büyük küçük sanayi sitesi kooperatifini kurduk arkadaşlar. Buna inanın. Bu çok önemli bir proje.

Sanayide bir lokantayı açıyoruz, sanayide çalışanlar geliyor. Buraya birçok kurumdan desteklerle bunu yürütüyoruz. Pandemiye kadar da 10 yıl iftar programlarını hiç aksatmadan devam ettik. Erzak yardımları yapıyoruz, ağaçlandırma çalışmalarımız oldu Boğazköy barajının orada odamız adına bir ormanımız var. Meslek okullarına makine, malzeme desteği sağladık. Mesleki alanda üniversite okuyanlara ben maaş almıyorum o maaşı öğrencilere gönderiyorum arkadaşlar, helali hoş olsun. Yeni dönemde yapacaklarımızdan da birkaç başlık sonra da sizi sandıkta hür iradenizle oy vermeye davet edecekler. Ham madde toplu satın almayla çalışmalarımız var. 4 tane bir içinde yolumuz var. En sağlıklısını seçeceğiz. Sizlere sunacağız. Bunu yapacağız, ben bugüne kadar ne söylediysem yaptık arkadaşlar. Eğitim seminerlerimiz devam edecek, kurslarımız devam edecek. Yurt dışı iş gezileri, ikili iş görüşmeleri düzenlenecek. Fuarlar ve fuar çalışmalarımız devam edecek. Meslek komisyonları kurulacak bu dönemde ilk defa. Odamızın üyeleri sayısı çoğaldı." dedi.

3 adayda yan yana gelerek birlik beraberlik mesajı verdi. Seçim sandıklarında üyeler oy kullanmaya başladı.

Saat 17.00 de sona erecek seçimde yapılacak oylamayla başkan belirlenecek.