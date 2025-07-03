Dündar, paylaşımında “Ve sigaraya ilk zam dediğimiz gibi 5 TL zam geldi, hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. Söz konusu zam haberi sigara kullanıcıları arasında kısa sürede gündem olurken, yeni fiyatların sektöre nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

04 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olan JTI fiyat listesine göre grupta en ucuz sigara Monte Carlo 80 TL'den satılıyor. En pahalı ürün ise Xsence markasıyla 96 TL olarak belirlendi. Winston Dark Blue, Deep Blue, Slender Q Line ve Slender çeşitleri 85 TL'den satılırken, Winston klasik 89 TL, Slims Q Line 94 TL, Slims ise 95 TL oldu. Camel Slender ve Camel Deep Blue 82 TL, Camel Black & White 83 TL, Camel Yellow & Brown ise 86 TL olarak açıklandı. LD markası 81 TL, Monte Carlo 80 TL’den satışa sunuldu. Ayrıca Camel Yellow 100 gramlık tütün ürünü 195 TL olarak listelendi.