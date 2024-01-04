Bursa İnegöl Akhisar mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza Akhisar mahallesi Turgut Özal caddesinde meydana geldi. Sürücü Maşallah S. yönetimindeki 26 BH 303 plakalı hafif ticari araç, Sürücü Murat T. (31) yönetimindeki 59ADV 443 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Furkan T.(17) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.