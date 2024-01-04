Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.Kaynak: iha