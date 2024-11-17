Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri seyir halinde olan Hasan Can U. (17) yönetimindeki motosiklet ile Muhammed Ali A. (15) yönetimindeki motosiklet Çitli kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Ahmet P. (15) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife Öz