Edinilen bilgiye Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Zabıta memuru Mücahit K. yönetimindeki 16 Y 0715 plakalı Zabıta aracı dönüş yapmak istediği sırada arkasından seyir halinde olan Talha A. (16) yönetimindeki 16 KDF 86 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Emir İshak K. (16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı gençler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.