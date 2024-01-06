Sporun başkentti Yenişehir’e 4 halı saha 1 yüzme havuzu,1 kapalı spor salonu, 7 adette basketbol sahası kazandırıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yapılan çalışmaları yerine giderek inceleme yaptı. Ardından Başkan Aydın şu şekilde konuştu: “Bundan sonra Yenişehir’e tarımın, tarihin ve sporun başkenti diyeceğiz. Şu anda bulunmuş olduğumuz mekan, yapmış olduğumuz yarı olimpik yüzme havuzumuz. Açık yarı olimpik yüzme havuzumuz bulunmaktaydı fakat kapalı bir havuza da ihtiyacımız vardı. Bundan sonra gençlerimiz, çocuklarımız çevre ilçelere ve Bursa’ya yüzme kursuna gitmeye gerek duymayacak. Tüm bu kurslarımızı burada belediyemizin gözetiminde yapılacak. Gençlerimizden ücret almadığımızı da belirtelim. Bu yüzme havuzumuz hem gece hem gündüz hizmet verecek, ısıtmalı olacak gençler ve çocuklar dilediği zaman faydalanabilecekler”