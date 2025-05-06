Kaza Mahmudiye mahallesi Karaağaç ile Hizmet sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Karaağaç caddesinde seyir halinde olan sürücü Ahmet A. yönetimindeki 16 MC 1546 plakalı motosiklet, Hizmet sokakta seyir halinde olan sürücü Hasan A. yönetimindeki 34 EOF 328 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ