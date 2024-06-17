Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Mimar caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Eymen C.(17) yönetimindeki 16 BGS 086 plakalı motosiklet, aniden sokaktan çıkan sürücü Mohamad K.(19) yönetimindeki 16 MB 3577 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu 4 yaşındaki Hacer K. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: SEHER YAŞA