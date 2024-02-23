Kaza, Hamidiye mahallesi Park caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden sürücü Ömer Faruk K.(27) yönetimindeki 16 BDZ 711 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola manevra yapan sürücü Abdulhamit F. yönetimindeki 16 BGD 713 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek park halindeki araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu Mahsun İ.(27) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede