Olay Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosiklet linin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi.

YAKALANDI

Videonun kurgu olduğu ortaya çıkarken, videoda silah çeken şahıs polis ekiplerince suç aleti silahla yakalandı. Silaha el konulurken, şüpheliye meskun mahalde silah kullanmaktan işlem yapıldı.

TAKİPÇİ KASMAK İÇİN ÇEKMİŞLER

Şahısların sosyal medya hesabının takipçi sayısını artırmak için böyle bir video çektikleri ortaya çıktı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE