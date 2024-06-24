Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kavga ihbarına giden ekipler tarafından 2 ayrı suçtan aranan şüpheli kadın yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yediler Mahallesinden gelen kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde beklemekte olan şüpheli kadının; Karasu Sulh Ceza Hakimliğince, ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ ve Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca ‘Basit Yaralama’ olmak üzere 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.