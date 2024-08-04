Kaza saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kıran mahallesi yaylasında meydana geldi.

Şükrü P. (23) ve Şafak T. (26) 16 BDM 800 plakalı off-road aracıyla ile seyir halindeyken uçurumdan yuvarlandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, JAK, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 kilometre yuvarlanarak hurdaya dönen araçtaki 2 şahsı kurtardı. Sarp ve engebeli arazi nedeniyle karadan kurtarılamayan yaralılar için İl Jandarma komutanlığınca helikopterle kurtarma planlaması yapıldı.

5 saat süren kurtarma operasyonunda sedyelere konulan yaralılar halatlarla helikoptere alınıp Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Muhabir: İbrahim Uslu