İnegöl Şubesi Osmaniye mahallesi Altay Caddesinde hizmete açılan Nevada Coffee açılışına kalabalık davetliler katıldı.

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Açılışta konuşan Nevada Coffee ortaklarından Alparslan İlhan, "Türkiye’nin en hızlı büyüyen kahve zincirlerinden biri olan Nevada Coffee'yi İnegöl'e getirip sizlerin hizmetine açmaktan mutluyuz.

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Çünkü biz, bir kahve markası değil; hayatı paylaşan bir markayız. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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İşyeri dualar eşliğinde kurdele kesilerek açıldı. Katılanlara ikramlarda bulunuldu.

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Muhabir: Şerife öz