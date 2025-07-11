İnegöl Şubesi Osmaniye mahallesi Altay Caddesinde hizmete açılan Nevada Coffee açılışına kalabalık davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Nevada Coffee ortaklarından Alparslan İlhan, "Türkiye’nin en hızlı büyüyen kahve zincirlerinden biri olan Nevada Coffee'yi İnegöl'e getirip sizlerin hizmetine açmaktan mutluyuz.

Çünkü biz, bir kahve markası değil; hayatı paylaşan bir markayız. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

İşyeri dualar eşliğinde kurdele kesilerek açıldı. Katılanlara ikramlarda bulunuldu.