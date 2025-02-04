Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Aracını parktan çıkaramayan Genel Cerrah Ferhat D.(32) ile diğer araç sahibi Dahiliye uzmanı Zeki Y.(53) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat D., yumrukla Zeki Y.'nin burnunu kırdı. Ferhat D.'nin elinde de kırık oluştu. Kavgayı hastane polisi ayırdı. Doktorlar tedavinin ardından birbirinden şikayetçi oldu.

Doktorlardan Ferhat D. gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen doktor Ferhat D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ