Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 26-27-28-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl'ün Esenköy, Çiftlikköy, Yeniceköy, Kıran, Tahtaköprü, Güzelyurt, Kurşunlu, Özlüce, Kınık, Hasanpaşa, Bilalköy, Süpürtü, Küçükyenice, Çitli, Mahmudiye, Yeni, Huzur, Paşaören, Cuma, Turgutap, Sinanbey, Alibey, Kulaca, Deydinler, Ortaköy ve Akhisar mahallelerinde elektriklerin kesileceği belirtildi.

İşte kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar;