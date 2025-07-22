Olay dün saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. İbrahim T.(51), çocuğu Yusuf'a uçurtma yapmak için ahşabı bıçkıyla keserek çıta şekilde kesmeye başladı. Kesim sırasında yerinden fırlayan çıta, elini yaraladı. Parmakları parçalanan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Adam akşam ameliyata alınarak parçalanan parmakları dikildi.



Olayın ardından İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın talimatıyla İnegöl Sosyal Hizmet Müdürü Fatih Fakılı, Çeltikçi'de ikamet eden yaralının ailesini ziyaret ederek, oğlu Yusuf'a uçurtma hediye etti. Yusuf, uçurtmayı görünce büyük sevinç yaşadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.