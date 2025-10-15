

Olay, İnegöl Kent Meydanı’nın arkasında bulunan yeşil alanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumrukların savrulduğu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.