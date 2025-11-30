2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı seyirci etabıyla devam etti. Araçların toprak ve engebeli yollarda verdiği kıyasıya mücadele nefes kesti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ortaklığıyla gerçekleştirilen Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Cuma günü seremonik start ile başlayan ve dün ’Mukavemet’ adı verilen orman etabı sonrasında yarışlar bugün ’Seyirci’ adı verilen gösteri etabıyla devam etti. Karaköy Spor Ada Pisti’nde bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli yollardan oluşan 7.5 kilometrelik parkurda 26 araç ve 52 sporcu mücadele ediyor. Sporcuların ve seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın nihai kararı ise 18.30’da açıklanacak, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.