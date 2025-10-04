Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu sokak numara 47 adresindeki apartmanın zemin katında ikamet eden M.S. iddiaya göre kendi logarlarının komşuları tarafından bilinçli olarak tıkatıldığını iddia ederek komşularını bezdirmeye başladı. Apartmanın 3. katında ikamet eden Ali Şen ile M.S. isimli şahıs arasında 3 yıldır süren hukuk mücadelesi, ilginç olayların yaşanmasına neden oldu.



Güvenlik kameralarına da yansıyan olaylarda, M.S.’nin geceleri park halinde araçlarına zarar verdiği, komşularının kapılarına kızartılmış yağ attığını görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.



Son olay ise dün meydana geldi. Evine gitmek için aracını park eden Ali Şen, evinin apartman girişini açmak istediğinde iddiaya göre M.S. pusu kurdu. M.S. apartmana girmek isten Ali Şen’in yüzüne çarparak yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Ali Şen, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Tedavinin ardından polis merkezine giden Ali Şen, yine M.S. hakkında şikayette bulundu. Ali Şen, M.S. adlı kişinin hala öğretme olarak kalması ve kendisi hakkında herhangi bir yasal karar alınmamasına tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.