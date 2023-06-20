Hamidiye mahallesindbulunan Dumlupınar ortaokulunda meydana gelen olayda ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay Hamidiye mahallesindbulunan Dumlupınar ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Okulun bahçesine giren İsa Eren(68), ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Topladığı sırada dengesini kaybeden adam beton zemin üzerine düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa