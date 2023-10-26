Okul idareleri konu hakkında öğretmenlere uyarılarda bulunurken, öğretmenlerde velilerin olduğu whapsapp gruplarından öğrenci verilerine uyarılarda bulunarak “Kullanımı yaygın olan bir uyuşturucu madde. Gören, duyan, varsa okul idaresine bildirsinler” mesajı yayınlamaya başladı. ‘Şamata’ Karışık Aromalı Şekerleme’ adından paketlerde okullarda öğrenciler üzerinde yakalanılan uyuşturucu madde hem okul idarelerini hem de velileri tedirgin etmeye başladı. Öğrenci velilerine uyarılarda bulunan okul idareleri, velilerden dikkatli olmalarını istedi.