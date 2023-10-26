Konya'da meydana gelen olay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası sırasında Doktor Sedat Yüksel İlkokulu bahçesinde gerçekleşti. Rehber öğretmen Huriye P., 2'nci sınıf öğrencisi M.K.C.'nin durumunu annesiyle görüşmek için okula çağırdı. Bu sırada M.K.C.'nin dayısı Murat C. okul bahçesinde bekletildi.

Ancak, M.K.C.'nin provada olması nedeniyle Huriye P., onu prova alanı dışına çıkarmak istedi. İddiaya göre, Huriye P. sırtına dokunarak onu oturması için banklara yönlendirdi. Bu durumu gören dayı Murat C., yeğeninin dövüldüğü iddiasıyla öğretmen Huriye P.'ye saldırdı. Tekme ve yumruklarla gerçekleşen saldırı sonrasında diğer öğretmenler müdahale edip, polise haber verdiler.

Murat C. olay yerinden kaçarken, Huriye P. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucunda kolu ve burnunda kırıklar tespit edilirken, vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu. Huriye P., tedavi sonrasında hastaneden taburcu edildi ve ayrıca rapor aldı.

Kaçan Murat C. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. İlk ifadesinde, "Öğretmenin yeğenimi dövdüğünü görünce gidip saldırdım" şeklinde ifade verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Murat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.