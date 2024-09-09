Okullarda eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullar bölgesinde kuş uçurtmuyor.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği, Çocuk Büro Amirliği ve Trafik Tescil Denetleme Büro amirliği ekipleri, okulların birbirine yakın öğrenci sirkülasyonunun yoğun olduğu okullar bölgesinde, güvenlik ve trafik uygulamalarına başladı. 

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Ekipler, okullarla alakası olmayan kişi veya kişileri okullar bölgesinden uzaklaştırırken, okullar caddesi üzerinde trafik kurallarına uymayan kişilere yönelik ise cezai işlemler uyguluyorlar.

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Öğrencilerin güvenli şekilde eğitim öğretim görmelerini sağlamak için polis ekipleri önlem almaya başladılar.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ