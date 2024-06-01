

İnegöl'ün kırsal Tuzla mahallesinde yanlız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde Tuzla mahallesinde bir evde meydana geldi. Mustafa E.(79) yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın yaşamını yitirdiğini tespit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE