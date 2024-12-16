Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Esen sokak üzerinde Muhammet T.'ye ait ikametin önünden çalışan 16 MA 0017 plakalı otomobil, hırsızlar tarafından 2 gün önce çalındı. Otomobille gezintiye çıkan hırsızlar benzini biten otomobili Orhaniye Mahallesi Mehter sokak üzerinde park edip kaçtılar. Aracını şans eseri gören otomobil sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil sahibine teslim edilirken, otomobili çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: murat Avcı