Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu üzeri Ormanlık alan girişinde meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren Yavuz Selim S.(30), ormanlık alan girişindeki ağaca bağladığı iple canına kıydı. Ağaçta asılı cenazeyi gören yoldan geçen vatandaş, durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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