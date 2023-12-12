Çiftçi kayıt sistemi ile üreticilere verilen destek ödemesi 1.000 TL hesaplara aktarılmaya başladı. İşte detaylar…

Tarım alanlarının verimliliğini arttırabilmek adına çiftçilere sunulan destekler Aralık ayında müjde olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bakanlık eliyle yapılan son dakika açıklamasında çiftçi kayıt sisteminde yer alan vatandaşlara seslenildi. Buğday için ton başına 1.000 TL, arpa için 500 TL ödeme yapılacağı müjdelendi.

Çiftçi Destek Ödemesi 1.000 TL Oldu!

Bakanlığın çiftçilerin istigdamını destekleyici projesi büyük ilgi gördü. Serbest piyasalardaki ürün satışına atıfta bulunarak çiftçi destek ödemelerine işaret eden bakanlık hububat üretimini teşvik edebilmek için 1.000 TL yardımda bulunacağını paylaştı.

1.000 TL Destek Ödemesine Kimler Başvurabilir?

Bakanlığın çiftçiler için paylaşmış olduğu destek ödeneği açıklamasında başvuru sürecinin başlanıldığı ifade edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden ürün teslim edenler ile serbest piyasada ürün satışı yapanların faydalanabileceği bu proje 10 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.