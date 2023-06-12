İnegöl’e bağlı Ortaköy yolu üzerinde kamyon ile kamyonetin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy yolu üzerinde seyir halinde olan Şahin Ö. yönetimindeki 16 Y 6974 plakalı kamyonet ile yan yoldan çıkış yapan İsmail Ş. yönetimindeki 16 AHP 688 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, kamyonetin kasasında oturan Esma Ö.(13) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.