Kaza saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hastane caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Mehmet V.(31) yönetimindeki 16 BRM 103 plakalı minibüs, önünde bir süre önce durup ailesini araca almakta olan sürücü Gökhan B.(41) yönetimindeki 16 KLG 41 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu, minibüs ise 50 metre ilerideki caminin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu Sinan E.(42) ve otomobildeki yolcu 8 yaşındaki Elmira B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.