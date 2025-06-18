Kaza saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış ile Hacı Molla sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Yarış sokakta seyreden sürücü Semra D.(35) yönetimindeki 16 JYU 19 plakalı otomobil ile Hacı Molla sokaktan çıkan sürücü Ebru N.(29) yönetimindeki 16 H 5159 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 H 5159 plakalı otomobildeki yolcu Recep Y.(42) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE