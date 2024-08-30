Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, hafif ticari araçla çarpıp savrularak 2 kafeye çarparak durdu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fırat Ç.(27) yönetimindeki 80 GC 472 plakalı otomobil, önünde seyrederken sokağa dönüş yapmak için manevra yapan sürücü Muhübi Ç. (58) yönetimindeki 59 EG 614 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında faaliyet gösteren 2 kafeye çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 2 işyerinde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.