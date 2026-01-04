

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Yusuf Ç. (33) yönetimindeki 27 AYJ 230 plakalı otomobil sürücüsünün baygınlık geçirmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu aynı istikamette seyreden İlayda K. yönetimindeki 03 HM 411 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu sürücü Yusuf Ç. ile diğer otomobil de yolcu konumunda bulunan Doğukan K.(30) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.