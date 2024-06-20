Edinilen bilgiye göre Özdilek Köprülü Kavşağınde Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ersel Y. (55) yönetimindeki 16 KHH 20 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarptı. Takla atan karşı otomobil yan şekilde durdu. Kaza sonucu sürücü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Gülcan Y. (51) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu