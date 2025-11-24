Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde kadın sürücü yönetimindeki otomobil, sürücünün bir anlık heyecanı üzerine fren yerine gaza basması sonucu uygulama yapan polise çarptı. Hızlanan araç önünde bekleyen araca da çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan polis olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç