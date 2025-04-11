Gerçeğini aratmayan kavgayı polis ekiplerinin ayırdığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret topluluğu öğrencileri, Emniyet teşkilatının 180. Yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlediler. Öğrenciler, üniversite kampusu içinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundular. Olay yerine Yunus polis ekipleri sevk edildi. Kampusa giren polis ekiplerini gören öğrenciler birbirlerine yumruk yumruğa saldırdılar. Polis ekipleri kavga eden öğrencileri ayırdıkları, sürpriz yapıldı. Polis ekipleri kısa süreli şaşkınlık yaşadılar. Öğrenciler de ellerindeki gülleri polis ekiplerine vererek, özel günlerini kutladılar.

Uluslararası Ticaret Topluluğu öğrencileri adına konuşan Ahmet Şener, "Emniyet teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Kavga ihbarında bulunduk. Polis ekipleri gayet hızlı şekilde geldi." dedi.