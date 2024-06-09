Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinden 1,4 promül alkollü olduğunu öğrenen sürücünün "İyi hayırlı olsun" diye yorumda bulunması dikkat çekti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücülere yönelik Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 16 AVH 134 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Eyüp Ö. (51), ekiplerin ısrarları sonucu alkolmetreye üfledi. 1,40 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Sorusu üzerine ekiplerden promil miktarını öğrenen sürücünün, "İyi hayırlı olsun" diye yorumda bulunması dikkat çekti.

Karakola götürüp ifadesi alınacağını öğrenen sürücü, "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın, daha niye karakola gidiyorum" diyerek karakola gitmemek için direndi. Zorlukla ikna edilen sürücü, karakola götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ve 2. kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.