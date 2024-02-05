DEM Parti, İstanbul'da izleyeceği özel stratejiyi duyurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK Toplantısı'nda yaptığı önemli açıklamalarla, İstanbul'da kendi adaylarıyla yer alacaklarını açıkladı. Ayrıca Doğan, olası adaylarından Başak Demirtaş'ın durumuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Kendi Adaylarıyla Yarışacaklar

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, toplantıda partisinin İstanbul için olan stratejisini açıkladı. Doğan, Türkiye genelinde aday çıkarma eğilimlerini belirttikten sonra, İstanbul'da kendi adaylarıyla seçime katılma kararı aldıklarını ve 9 Şubat'a kadar İstanbul'daki adaylarını açıklayacaklarını belirtti.

Başak Demirtaş'ın Adaylık İhtimali

Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin İstanbul'da olası adaylarından Başak Demirtaş'ın durumuyla ilgili konuştu. Doğan; “Sevgili Başak Demirtaş da havuzumuzda. Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin aklımızda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını bilinmesi isterim” ifadelerini kullandı.

9 Şubat'ta Diğer Kentlerdeki Adaylar Açıklanacak

DEM Parti'nin İstanbul stratejisinin detaylarına ilişkin açıklamalarına devam edeceğini vurgulayan Doğan sözlerine şöyle devam etti: "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil olmak üzere aday göstereceğimiz diğer kentlerdeki adaylarımızı açıklayacağız"