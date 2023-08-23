Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Orhaniye mahallesi Hakkı Bey sokakta meydana geldi. Hakkı bey sokakta seyir halinde olan sürücü PTT personeli Muhammed T. Yönetimindeki 16 TAF 51 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan M. M. Yönetimindeki 16 S 6034 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.