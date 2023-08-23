Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir parkta, çocukların gözleri önünde meydana gelen üzücü olayda, aile üyeleri olduğu belirtilen iki grup arasında bıçaklarla gerçekleşen kavga sonucunda 7 kişi yaralandı, bunlardan birinin durumu ağır. Saat 17.30 civarında yaşanan bu tatsız hadise, parkın huzurlu atmosferini bozarak çevrede bulunanların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği anlara yansıdı.

İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup, Yenidoğan Mahallesi'ndeki parkta buluştu. Ne yazık ki, parktaki çocukların da tanık olduğu bu buluşma hızla kötü bir hâl aldı. Aile üyeleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve maalesef bıçaklar da bu kavgada kullanıldı. Toplamda 7 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ve sağlık ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edildi. Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeyi tercih ederken, diğerleri ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri de olay mahalline gelerek incelemelerde bulundu ve güvenlik amaçlı önlemler aldı.

Şu an hastanede tedavileri devam eden yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. Olayın şokunu yaşayan vatandaşlar ise kavganın anlarına dair saniye saniye kaydedilmiş cep telefonu görüntülerini paylaştı.