Hayri Soylu, yaptığı açıklamada, babadan miras arıcılıktan geçimini sağladığını belirterek, Uludağ eteklerinde yaklaşık 100 kovanda bal ürettiklerini anlattı.



Arıcılığı daha iyi yerlere taşımak için bilimsel çalışmalar, farklı yöntemler geliştirdiklerini dile getiren Soylu, "Uluslararası arıcılık fuarlarına katılıyoruz, Uludağ Üniversitesi ile çalışıyoruz. Kaliteli, yüksek verimle üretim için çabalıyoruz" dedi.

İyi bal üretimi için arıların sağlığının önem taşıdığını, bu kapsamda yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştıkları kovanlarla ilgili çok güzel sonuçlar aldıklarını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Önce biz denedik. Sonra geliştirdiğimiz ısı yalıtımlı kovanlarımızdan arkadaşımıza verdik denemesi için. Rusya'da arıcılık yaptı sonra Bursa'ya geldi burada devam ediyor. 30 kovan yaptırdı bize ve 750 kilogram kestane balı üretti. 2 yıldır kullanıyor ve yaz-kış hiç arı zaiyatı vermeden üretim yapıyor."

Kovanlarının ısı yalıtımlı olmasının arıların sağlığını ve rahatını koruduğunu, bal üretimini artırdığını belirten Soylu, yaz-kış taşıması da kolay olan bu kovanlarında rutubet, terlemeye bağlı hastalıklar, soğuklara bağlı ölümlerin çok yaşanmadığını anlattı.



Sibirya ladini ve çevre dostu malzeme kullanıyorlar

Diğer normal kovanların sadece ahşap olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi: "Sandviç panelli kovanlarımız ısı yatılımı sağlıyor. Polen tuzaklı kovan bunlar. Bu kovanlarda rutubet ve nem terleme oranı çok daha düşük. Sandviç paneller çevre dostu bir malzemeden yapılıyor. Diğer kovanlar genellikle çam ağacından yapıldığı için ağır oluyorlar. Biz ithal Sibirya ladini kullanıyoruz. Bunlar daha hafif oluyor. Çerçevede bile bu ladinlerden kullanıyoruz."

Futbol rekabeti arıcılarda da hızlı

Bursa başta olmak üzere Bitlis, Ordu, Ankara, Samsun, Gümüşhane gibi ülkenin birçok yerine kovan gönderdiklerini dile getiren Soylu, yurt dışı satışlarının daha önce olduğunu, talebe göre zaman zaman sürdüğünü söyledi.

Birçok arıcının tuttuğu takımın renklerini istediğini anlatan Soylu, "Renkli olmasını seviyorlar biz de ona göre yapıyoruz. Bursaspor rengini yeşil-beyazı isteyen oluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli olanlar takımlarının renklerinde istiyorlar. Biz talebe göre kovanı sarı-kırmızı, sarı-lacivert, siyah-beyaz boyayıp gönderiyoruz. Bazen arayanlara 'isterseniz arıları bile boyayıp göndeririz' diye espri de yapıyoruz. Özellikle rekabetin kızıştığı son günlerde takım renklerinde kovanlara talep arttı" dedi.