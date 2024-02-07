Saadetli kadınları tanıma fırsatını 10 Ocak tarihinde Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetemize yaptıkları ziyarette buldum. Her yıl aynı heyecanla, aynı inançla pes etmeden davaları için mücadele veriyorlar.

Son yaptıkları ziyarette de özellikle İnegöl Belediye Başkan Adaylığı noktasında en büyük beklentilerinin Hasan Eroğlu’nun olması yönündeydi.

İttifaksız tek başlarına seçime gidip, kendi adaylarıyla canla başla mücadele etmek istediklerini söylediler. Ve istedikleri de oldu.

Ve en son sosyal medya hesabından İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu Saadet Partisi Kadın kollarıyla bir araya geldi. Hatta bu buluşmanın videosu da “Başka Bir İnegöl Mümkün” adıyla çıkardıkları seçim müziğiyle yayınlandı. Videoyu incelediğimde Saadetli kadınların heyecanını görünce “Bu nasıl bir inanmışlık böyle” demedim değil.

Ve anlaşılan o’ki Saadet Partisi’nin Mart ayında ki en büyük kozu yine kadınları olacak. Geçmiş seçimlerden hatırladığımız kapı kapı dolaşma çalışmalarını bu dönemde yine göreceğiz gibi.

Ve yine geçmişte olduğu gibi ellerde bayraklarla İnegöl caddelerinde bol bol Saadetli kadınları görürseniz şaşırmayalım.

Peki bu kadar heyecan ne için, kimin için?

Kendilerine “kazanma ihtimaliniz var mı?” diye sorduğumda ağız birliği yapmış gibi şu şekilde konuşuyorlar. “Göreceksiniz bu seçimleri Saadet Partisi kazanacak”

Saadetli kadınların görev tanımında kaybetmek ya da oy arttırmak için gibi olgu yok. Mücadeleyi kazanmak üzerine yapıyorlar.

Heyecanlarını ise inandıkları davanın kutsallığıyla özdeşleştiriyorlar. Ve o’nlar için bu davaya inanan herkes taşın altına eline koymalı. O’nlar için parti çalışmaları yapmak sosyallik değil, o’nlar için bir görev.

Çaldıkları kapılar yüzlerine kapanmak istese bile asla küsmüyorlar, kızmıyorlar. Israrla o kişilerle bağ kurmaya devam ediyorlar. Ellerinde ki broşürlerle oy istemeye devam ediyorlar.

Vallahi bence bu inanmışlık üniversitelerde araştırma tezi olmalı.