Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı tüm birimleriyle aktif saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim sonrası başlatılan teşekkür ziyaretlerinin ardından kırsal mahalle ziyaretleri, yönetim çalışmaları ve etkili fert ziyaretleri devam ederken bir saha çalışması da Genç Saadet İnegöl’den geldi.

‘Dondurma Tadında Buluşma’ konseptiyle ilki Cerrah Mahallesi’nde gerçekleştirilen buluşmada, sıcak havaların etkili olduğu bu günlerde çocuklara dondurma ikram edildi. Saadet Partili gençler, bir taraftan da çocuklarla sohbet etti.

Gerçekleştirilen programla alakalı açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Şahin, “Çocuklara dokunmak ve onlarla sohbet edebilmek için başlattığımız dondurma ikramı programımızın ilkini Cerrah Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Saadet Partisi olarak gelecek nesilleri önemsiyor, ahlaklı ve maneviyatlı bireyler yetişmesi adına onlara temas etmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl da ‘Her Mahalle Bir İnegöl’ programları kapsamında mahalle mahalle İnegöl’ümüzü gezerek, çocuklara seyyar oyun parkurları kurmuş ve onları mutlu etmeye çalışmıştık. Dondurma ikramı programımızın amacı da yine çocukları mutlu etmek ve onlarla sohbet edebilmek. Dondurma ikramlarımız diğer mahallelerimizde de devam edecek. Ben programda emeği geçen ilçe başkanımız ve yönetimi ile gençlik kolları kadın ve erkek teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Saadetli nesiller yetişecek, Türkiye kazanacak inşallah! Tüm ilçe halkımıza hayırlı bereketli günler diliyorum” dedi.